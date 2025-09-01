    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Yelisey sarayı Parisdə "qərarlılar koalisiyası"nın iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib

    • 01 sentyabr, 2025
    • 19:58
    Yelisey sarayı Parisdə qərarlılar koalisiyasının iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib

    Parisdə sentyabrın 4-də Fransa prezidenti Emmanuel Makron və Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin sədrliyi ilə "qərarlılar koalisiya"nın hibrid formatda görüşü keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Görüşdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin də iştirak edəcəyi bildirilir.

    Yelisey sarayından qeyd edilib ki, dövlət və hökumət başçıları Ukrayna üçün son həftələrdə həyata keçirilən təhlükəsizlik təminatları üzrə işləri müzakirə edəcək və sülhdən inadla imtina edən Rusiyanın mövqeyindən çıxarılmalı olan nəticələri ümumiləşdirəcəklər.

    Daha əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Makron baş qərargah rəisləri səviyyəsində mühüm hazırlıq işlərindən sonra hər bir ölkənin Ukrayna üçün potensial təhlükəsizlik təminatlarına töhfələrinin ilkin olaraq müəyyən edildiyini və bu qərarları müzakirə etmək üçün "qərarlılar koalisiyası"nın liderlər səviyyəsində görüşəcəyini bildirmişdi.

    Bəzi iştirakçılar Parisdə şəxsən iştirak edəcək, digərləri isə onlayn qaydada görüşə qatılacaqlar.

    В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания "коалиции решительных" в Париже

