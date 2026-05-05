İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Rumıniyada hökumət parlamentin qərarı ilə istefaya göndərilib

    Digər
    • 05 may, 2026
    • 16:00
    Rumıniyada hökumət parlamentin qərarı ilə istefaya göndərilib

    Rumıniya parlamenti mayın 5-də Baş nazir İlie Bolojanın sağmərkəzçi hökumətini istefaya göndərib.

    "Report"un Avropa bürosu Rumıniya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, etimadsızlıq qərarının qəbulunda Rumıniyanın solmərkəzçi Sosial-Demokrat Partiyası (PSD) əsas rol oynayıb.

    Apreldə o, Milli Liberal Partiyasının rəhbərlik etdiyi hakim koalisiyadan çıxıb və Baş naziri devirmək üçün ifrat sağçı "Rumınların Birləşməsi uğrunda Alyans"la əməkdaşlıq etmək niyyətini bəyan edib.

    Səsvermədən əvvəl çıxış edən İ.Bolojan təşəbbüsün süni xarakter daşıdığını bildirib. O qeyd edib ki, çoxsaylı böhranlar şəraitində ölkələr hakimiyyətin dəyişdirilməsinə deyil, onun möhkəmləndirilməsinə can atırlar.

    İ.Bolojan sabiq Baş nazir Marçel Çolakının istefasından sonra 2025-ci ildən hökumətə rəhbərlik edirdi. Onun istefası prezident seçkilərindən bir ildən az müddət sonra baş verib, həmin seçkilərdə Buxarestin meri Nikuşor Dan "Rumınların Birləşməsi uğrunda Alyans"ın lideri Corce Simionun üzərində qələbə qazanmışdı.

    Parlament debatları zamanı Simion vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilməsinə çağırış edərək "rumınların ümidlərinin bərpası"nın zəruriliyini bəyan edib.

    Gözlənilir ki, Prezident N.Dan yeni hökumətin formalaşdırılması üçün siyasi partiyalarla məsləhətləşmələrə başlayacaq.

    Rumıniya İlie Boloja
    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti