    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    • 12 noyabr, 2025
    • 13:12
    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib
    İlham Əliyev

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, bu vəzifəyə Elxan Oqtay oğlu İbrahimov təyin edilib.

    Prezidentin bundan əvvəl imzaladığı Sərəncama əsasən, Elxan İbrahimov Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

