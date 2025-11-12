Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib
Digər
- 12 noyabr, 2025
- 13:12
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib.
"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, bu vəzifəyə Elxan Oqtay oğlu İbrahimov təyin edilib.
Prezidentin bundan əvvəl imzaladığı Sərəncama əsasən, Elxan İbrahimov Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.
Son xəbərlər
13:31
Nazir müavini: "Kino sahəsinə dəstək mexanizmlərinin tətbiqi investisiyaların cəlbi üçün şərait yaradır"Maliyyə
13:31
Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilibDigər
13:27
Moldova MDB çərçivəsində daha bir neçə sazişdən çıxıbDigər ölkələr
13:26
Paşinyan vaxtilə Ermənistana silah satışından imtina edilmənin səbəblərini açıqlayıbRegion
13:22
Maştağadakı Abşeron suvarma kanalında minlərlə balığın ölümü araşdırılırİnfrastruktur
13:14
Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİSağlamlıq
13:12
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilibDigər
13:10
Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçirRegion
13:07