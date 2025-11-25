İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Mark Rütte "İstəklilər koalisiyası"nın iclasında iştirak edəcək

    • 25 noyabr, 2025
    • 16:18
    Mark Rütte İstəklilər koalisiyasının iclasında iştirak edəcək

    NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bu gün "İstəklilər koalisiyası"nın Ukrayna üzrə keçiriləcək virtual görüşündə iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosu NATO-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 30-dan çox ölkənin iştirak etdiyi koalisiyanın görüşünü Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer birlikdə təşkil edirlər.

    Koalisiyaya üzv ölkələrin liderləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi Ukrayna üzrə sülh planı ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcəklər.

