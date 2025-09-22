İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:09
    Altı ölkə gələn il humanizmlə bağlı sammitin keçirilməsinə çağırış edib

    Qazaxıstan, Braziliya, İordaniya, Çin, Fransa və CAR liderləri 2026-cı ildə müharibə zamanı humanizmin qorunmasına həsr olunmuş yüksək səviyyəli görüşün təşkil ediləcəyini elan ediblər.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, altı ölkə bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının keçirildiyi Nyu-Yorkda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) ilə birgə verib.

    "Dövlət başçıları dünyanın hər yerində münaqişələrdə beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasından narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar bütün dövlətləri və silahlı münaqişə tərəflərini beynəlxalq humanitar hüquqa, xüsusilə mülki şəxslərin, mülki obyektlərin, həmçinin tibbi və humanitar yardım işçilərinin müdafiəsinə dair normalara riayət etməyə çağırıblar", - qurumun məlumatında deyilir.

    Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi BMT Baş Assambleyası humanizm gorus
    Шесть стран призвали в 2026 году провести саммит о гуманности во время войны

