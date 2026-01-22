İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:46
    ABŞ-nin müdafiə büdcəsi 2026-cı ildə 1 trilyon dolları keçir

    ABŞ-nin müdafiə büdcəsi 2026-cı ildə 1 trilyon ABŞ dollarını keçir.

    "Report"un Davosa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimində çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, 2027-ci ildə bu məbləğin 1,5 trilyon ABŞ dollarına çatdırılması planlaşdırılır.

    ABŞ Davos İqtisadi Forumu-2026 Sülh Şurasının Nizamnaməsi
    Трамп пообещал поговорить с Испанией из-за отказа от повышения оборонных расходов

