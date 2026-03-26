    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Zelenski: Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə daha sıx hərbi əməkdaşlıq istəyir

    Zelenski: Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə daha sıx hərbi əməkdaşlıq istəyir

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ağ Evin İranın hücumlarının qarşısının alınması məqsədilə Yaxın Şərq ölkələrinin ərazisindəki ABŞ bazalarına kömək ilə bağlı Kiyevə müraciət etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "ABŞ Yaxın Şərq ölkələrinin ərazisindəki bazaları ilə bağlı bizə müraciət edib. Bizə həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, İordaniya və Küveyt də müraciət edib. Bəziləri ilə artıq işləyirik və ekspert komandalarımız artıq yerindədir, vəziyyəti qiymətləndirir, dəyərli təcrübələrini bölüşürlər. Çünki Yaxın Şərqdə nə qədər "Patriot", "THAAD" və digər hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemləri olsa da, bu, HHM-nin tam şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün kifayət deyil", - Zelenski yazıb.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Ukraynada olan bəzi vasitələrin gələcək tədarükü barədə danışıqlar aparılır:

    "Biz istəyirik ki, Yaxın Şərq ölkələri bizə də güclənmək imkanı versinlər. Onlarda HHM üçün bizim çatışmayan bəzi raketlərimiz var. Biz bu barədə razılığa gəlmək istərdik".

    Volodimir Zelenski ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Patriot zenit-raket kompleksi
    Зеленский: Украина хочет более тесного военного сотрудничества со странами Ближнего Востока

