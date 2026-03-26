Зеленский: Украина хочет более тесного военного сотрудничества со странами Ближнего Востока

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине по вопросам помощи американским базам на территории стран Ближнего Востока для отражения иранских атак.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

"К нам обратились США по поводу их баз на территории стран Ближнего Востока. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт. С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже находятся на месте: оценивают ситуацию, делятся ценным опытом. Потому что сколько бы систем Patriot, THAAD и других систем ПВО ни было на Ближнем Востоке, этого недостаточно для полноценной работы противовоздушной обороны", - написал он.

По его словам, сейчас проводятся переговоры о будущем поставок некоторых вещей, которые есть у Украины: "Мы хотим, чтобы страны Ближнего Востока дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас не хватает. Мы хотели бы об этом договориться".