    Зеленский: Украина хочет более тесного военного сотрудничества со странами Ближнего Востока

    Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине по вопросам помощи американским базам на территории стран Ближнего Востока для отражения иранских атак.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

    "К нам обратились США по поводу их баз на территории стран Ближнего Востока. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт. С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже находятся на месте: оценивают ситуацию, делятся ценным опытом. Потому что сколько бы систем Patriot, THAAD и других систем ПВО ни было на Ближнем Востоке, этого недостаточно для полноценной работы противовоздушной обороны", - написал он.

    По его словам, сейчас проводятся переговоры о будущем поставок некоторых вещей, которые есть у Украины: "Мы хотим, чтобы страны Ближнего Востока дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас не хватает. Мы хотели бы об этом договориться".

    Zelenski: Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə daha sıx hərbi əməkdaşlıq istəyir
