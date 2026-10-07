Viktor Yuşenko: Ukraynada itkin düşənlər problemi geniş miqyas alıb
- 07 oktyabr, 2026
- 10:27
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Ukraynada davam edən münaqişə nəticəsində itkin düşənlər problemi geniş miqyas almış və vətəndaşların müxtəlif kateqoriyalarını əhatə edir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yuşenko "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"da deyib.
"Söhbət itkin düşənlərdən, cəbhə xəttində həlak olmuş və cəsədləri Ukrayna tərəfinə təhvil verilməmiş insanlardan, aparılmış və deportasiya edilmiş uşaqlardan və bir çox digər kateqoriyalardan gedir", - V. Yuşenko deyib.
O qeyd edib ki, Ukrayna eyni vaxtda itkin düşənlərin axtarışı, hərbi əsirlərin və aparılmış uşaqların qaytarılması məsələlərini həll etmək zərurəti ilə üzləşib.
Döyüş əməliyyatlarının miqyasından danışarkən keçmiş prezident bildirib ki, cəbhə xəttinin uzunluğu təxminən 2,3 min km təşkil edir, ayrı-ayrı sahələrdə isə döyüş əməliyyatları zonasının dərinliyi 60-70 km-ə çatır.