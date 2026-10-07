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    Ющенко: Проблема пропавших без вести в Украине приобрела масштабный характер

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:36
    Ющенко: Проблема пропавших без вести в Украине приобрела масштабный характер

    Проблема пропавших без вести в результате продолжающегося военного конфликта в Украине приобрела масштабный характер и затрагивает различные категории граждан.

    Как передает Report, об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц в Баку.

    "Речь идет о пропавших без вести, людях, погибших на линии фронта, тела которых не были переданы украинской стороне, вывезенных и депортированных детях и многих других категориях", - сказал Ющенко.

    Он отметил, что Украина сталкивается с необходимостью одновременно решать вопросы поиска пропавших без вести, возвращения военнопленных и вывезенных детей.

    Говоря о масштабах боевых действий, бывший президент сообщил, что протяженность линии фронта составляет около 2,3 тыс. км, а на отдельных участках глубина зоны боевых действий достигает 60-70 км.

    Виктор Ющенко Пропавшие без вести Украина
    Viktor Yuşenko: Ukraynada itkin düşənlər problemi geniş miqyas alıb
    Yushchenko: Ukraine's missing persons issue has reached significant scale
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