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    Yunanıstanda 8 zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:50
    Yunanıstanda 8 zəlzələ qeydə alınıb

    Yunanıstanın Kasos adası sahillərində 8 zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstan mediası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, oktyabrın 7-si gecə yarısından səhər saatlarına qədər olan müddətdə 2,4-4,1 maqnitudalı yeraltı təkanlar baş verib. Ən güclü zəlzələnin episentri Kasosdan 29 kilometr qərbdə yerləşib. 7 dəqiqə sonra adadan 35 kilometr qərbdə 3,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    Daha sonra 2,4-2,7 maqnitudalı 4 zəif təkan qeydə alınıb. 3,2 maqnitudalı sonuncu zəlzələ səhər saat 10:27-də Kasosdan 22 kilometr qərb-cənub-qərbdə baş verib.

    Zəlzələ Yunanıstan
    У берегов греческого Касоса зафиксировано восемь землетрясений
    MiniBoss
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