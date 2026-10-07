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    У берегов греческого Касоса зафиксировано восемь землетрясений

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 13:33
    У берегов греческого Касоса зафиксировано восемь землетрясений

    У берегов греческого острова Касос было зафиксировано восемь землетрясений.

    Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа.

    Сообщается, что в период с полуночи до утра 7 октября произошли подземные толчки магнитудой от 2,4 до 4,1. Эпицентр самого сильного землетрясения находился в 29 километрах к западу от Касоса. Через семь минут последовало землетрясение магнитудой 3,9, в 35 километрах к западу от острова.

    Впоследствии были зафиксированы четыре более слабых толчка магнитудой от 2,4 до 2,7. Последний, землетрясение магнитудой 3,2, произошло в 10:27 утра в 22 километрах к западу-юго-западу от Касоса.

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