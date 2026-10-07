У берегов греческого Касоса зафиксировано восемь землетрясений

У берегов греческого острова Касос было зафиксировано восемь землетрясений.

Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа.

Сообщается, что в период с полуночи до утра 7 октября произошли подземные толчки магнитудой от 2,4 до 4,1. Эпицентр самого сильного землетрясения находился в 29 километрах к западу от Касоса. Через семь минут последовало землетрясение магнитудой 3,9, в 35 километрах к западу от острова.

Впоследствии были зафиксированы четыре более слабых толчка магнитудой от 2,4 до 2,7. Последний, землетрясение магнитудой 3,2, произошло в 10:27 утра в 22 километрах к западу-юго-западу от Касоса.