У берегов греческого Касоса зафиксировано восемь землетрясений
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 13:33
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У берегов греческого острова Касос было зафиксировано восемь землетрясений.
Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа.
Сообщается, что в период с полуночи до утра 7 октября произошли подземные толчки магнитудой от 2,4 до 4,1. Эпицентр самого сильного землетрясения находился в 29 километрах к западу от Касоса. Через семь минут последовало землетрясение магнитудой 3,9, в 35 километрах к западу от острова.
Впоследствии были зафиксированы четыре более слабых толчка магнитудой от 2,4 до 2,7. Последний, землетрясение магнитудой 3,2, произошло в 10:27 утра в 22 километрах к западу-юго-западу от Касоса.
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