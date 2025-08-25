Haqqımızda

Ukrayna Almaniyadan əlavə HHM sistemləri almaq üçün danışıqlar aparır

Ukrayna Almaniyadan əlavə HHM sistemləri almaq üçün danışıqlar aparır Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə işlərin davam
Digər ölkələr
25 avqust 2025 21:45
Ukrayna Almaniyadan əlavə HHM sistemləri almaq üçün danışıqlar aparır

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə işlərin davam etdirildiyini, o cümlədən Almaniya istehsalı olan əlavə "IRIS-T" hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin alındığını elan edib.

“Report” xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti bu barədə sosial şəbəkədə yazıb.

"Almaniyanın vitse-kansleri və maliyyə naziri Lars Klinqbeyli Kiyevə ilk səfərində salamlamaqdan məmnunam. Biz hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi, Ukraynanın pilotsuz təyyarələrin istehsalının maliyyələşdirilməsi və Amerika silahlarının alınması üçün PURL proqramının imkanlarını müzakirə etdik. İki əlavə "Patriot" sisteminin, eləcə də Almaniyanın əlavə müdafiə sistemlərinin alınması istiqamətində işlər davam etdirilir", - deyə o qeyd edib.

Zelenski Almaniyaya Ukraynaya verdiyi dəstəyə və Rusiya ilə münaqişə başlayandan bəri Avropa ölkələri arasında ən böyük yardıma görə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, tərəflər Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi və təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə ediblər. Müvafiq diplomatik iş milli təhlükəsizlik müşavirləri səviyyəsində davam etdirilir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Украина ведет переговоры по закупке дополнительных немецких систем ПВО

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi