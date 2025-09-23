Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün çox çalışıram
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 20:37
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün çox çalışdığını bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu Tramp BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası zamanı deyib.
"Ukraynada insan itkisinə son qoymaq üçün yorulmadan çalışıram. Prezident Vladimir Putinlə həmişə yaxşı hesab etdiyim münasibətə görə bunun həll edilməsi ən asan olan münaqişə olacağını düşünürdüm. Amma nə olacağını heç vaxt bilmirsən; həmişə yaxşı və ya pis sürprizlərlə qarşılaşırsan", - o söyləyib.
ABŞ Prezidenti vurğulayıb ki, bu müharibədən tamamilə qaçmaq olardı:
"Sələfim Co Bayden hakimiyyətə gəlməsəydi, bu müharibə baş verməzdi".
