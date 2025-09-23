Трамп: Упорно работаю над урегулированием российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что упорно работает над разрешением российско-украинского конфликта.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я неустанно работаю над тем, чтобы положить конец гибели людей (в ходе конфликта) в Украине. Я думал, что это будет самый простой (для урегулирования) конфликт ввиду моих отношений с президентом (России Владимиром) Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов - как хороших, так и плохих", - сказал он.

Президент Трамп подчеркнул, что этой войны вовсе удалось бы избежать: "Этой войны не произошло бы, если бы к власти не пришел мой предшественник на посту президента США Джо Байден".