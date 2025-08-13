Haqqımızda

Tramp Putinlə görüşünün nəticələri barədə rusiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib

Tramp Putinlə görüşünün nəticələri barədə rusiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynadakı münaqişəyə son qoymağa razı olmayacağı təqdirdə rəsmi Moskvaya qarşı cavab tədbirləri görüləcəyini bildirib.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 21:24
Tramp Putinlə görüşünün nəticələri barədə rusiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynadakı münaqişəyə son qoymağa razı olmayacağı təqdirdə, rəsmi Moskvaya qarşı cavab tədbirləri görüləcəyini bildirib.

“Report” xəbər verir ki, Tramp bu barədə Ağ Evin “YouTube” kanalında yayımlanan Con Kennedi adına İncəsənət Mərkəzindəki çıxışı zamanı deyib.

Jurnalistin Moskvaya qarşı konkret rüsumlar və ya sanksiyalar ilə bağlı sualına Tramp: “Bu barədə danışmayacağam”, - deyə cavab verib.

Qeyd edək ki, Rusiya və ABŞ prezidentləri arasında görüşün avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcəyi planlaşdırılır. Tərəflər görüşün əsas mövzusu kimi Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini qeyd ediblər. Ağ Evdən bildirilib ki, Tramp hərbi əməliyyatları dayandırmağın yolunu tapmaq üçün Moskvanın mövqeyini daha yaxşı anlamaq istəyir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп предупредил Путина о последствиях при его несогласии завершить конфликт

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi