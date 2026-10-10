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    Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 16:15
    Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp beynəlxalq münaqişələrin nizamlanmasındakı nailiyyətlərini sadalayaraq, Nobel sülh mükafatını almadığına görə yenidən narazılığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Trampın sözlərinə görə, o, 8 müharibəni həll edib və daha ikisini başa çatdırmağa və ya nizama salmağa yaxındır. O, həmçinin son 28 nəfər də daxil olmaqla, İsraildəki bütün girovların – həm sağ qalanların, həm də həlak olanların – geri qaytarılmasını, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrindən yüzlərlə girovun azad edilərək evlərinə qayıtmasını təmin etdiyini bildirib.

    Bundan əlavə, ABŞ Prezidenti Venesueladakı müharibədə qələbə qazandıqlarını və ölkəni idarə edən "qəddar diktatoru" saxladıqlarını bəyan edib. Tramp həmçinin, İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan vermədiyini vurğulayıb.

    "Və daha başqa nələr! Və yenə də, bütün bunlara baxmayaraq, nə mən, nə də ABŞ Nobel Sülh Mükafatını almadı. Əla!" - o yazıb.

    Ötən gün Tramp mükafatın ona verilməməsi qərarını artıq tənqid etmiş və bunu Norveçin nüfuzunda "silinməz ləkə" adlandırmışdı. O, həmçinin bildirib ki, Nobel Sülh Mükafatı bu qərarı qəbul edən insanlar tərəfindən gözdən salınıb.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 9-da 2026-cı il üzrə Nobel Sülh Mükafatı əvvəllər BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı və BCM-in Apellyasiya Palatasının hakimi vəzifələrində çalışmış cənubi afrikalı hüquq müdafiəçisi Navi Pillaya verilib.

    Cəmi bir neçə saat sonra ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    Donald Tramp Nobel Sülh Mükafatı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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