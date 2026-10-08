İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 05:24
    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, onun tərəfdarları qarşısında çıxışlarını yarımçıq kəsən etirazçılara bu cür aksiyalarda iştiraka görə pul ödəyirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Texas ştatında nümayişçilər tərəfindən dəfələrlə yarımçıq kəsilən çıxışı zamanı bildirib.

    "Mən sizə deyirəm, onlara buna görə pul ödəyirlər", - mühafizəçilər etirazçılardan birini zaldan çıxardıqdan sonra Tramp deyib.

    Növbəti 15 dəqiqə ərzində prezidentin çıxışı daha beş dəfə yarıda kəsilib.

    "Əgər etirazçılardan daha kimsə varsa, lütfən, əlini qaldırsın və cəhənnəm olsun buradan", - o, toplaşanlara müraciət edib.

    Tramp bu cür aksiyaların təşkilində Demokratik Partiyanı günahlandırıb, lakin öz iddialarına dair sübut təqdim etməyib.

    Prezident həmçinin demokratların fəaliyyətini tənqid edərək onların hakimiyyətə gəlməsinin cinayətkarlığın artmasına və şəhərlərdə vəziyyətin pisləşməsinə gətirib çıxardığını bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər ştatın idarəçiliyi demokratlara keçərsə, Texası ciddi tənəzzül gözləyir.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:27

    Şüvəlanda marşrut avtobusu ilə minik avtomobili toqquşub, ölən var

    Hadisə
    09:26
    Foto

    Elnur Məmmədov İspaniyaya səfər edib

    Xarici siyasət
    09:22

    Azərbaycan nefti 5 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:22

    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    09:22

    Tehran aeroportu beynəlxalq reysləri bərpa edib

    Digər ölkələr
    09:21

    "Vilyarreal" futbolçusu Nizar Əl-Jmili ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    09:17
    Foto

    "Azərpoçt" İçərişəhərdə yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib

    Sosial müdafiə
    09:15
    Foto

    Fərid Qayıbov "İdman ustası" vəsiqələri təqdim edib

    Fərdi
    09:10

    Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin növbəti matçları keçiriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti