Haqqımızda

Tramp müttəfiqləri ilə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edib

Tramp müttəfiqləri ilə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edib ABŞ Prezidenti Donald Tramp avropalı müttəfiqləri ilə Ukrayna üçün NATO prinsipləri əsasında təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib.
Digər ölkələr
16 avqust 2025 17:06
Tramp müttəfiqləri ilə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp avropalı müttəfiqləri ilə Ukrayna üçün NATO prinsipləri əsasında təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər avropalı rəsmiyə istinadən məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, Trampla danışıqların bir hissəsi sülh sazişinin imzalanacağı halda Avropa və ABŞ-nin dəstəyi ilə Şimali Atlantika Müqaviləsinin 5-ci maddəsi prinsipi əsasında Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı olub.

Eyni zamanda avropalı rəsmi bildirib ki, NATO zəmanətlərə cəlb edilməyəcək. Təklifin dəqiq detalları məlum deyil və bu zəmanətlərin necə həyata keçiriləcəyi aydın deyil.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası US proposed NATO-like security guarantees for Kyiv without joining bloc
Rus versiyası Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Aİ və Böyük Britaniya Trampın Ukrayna ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyib
Aİ və Böyük Britaniya Trampın Ukrayna ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyib
16 avqust 2025 13:56
Pakistanda daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 300 nəfəri ötüb - YENİLƏNİB
Pakistanda daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 300 nəfəri ötüb - YENİLƏNİB
16 avqust 2025 13:38
Tusk: Avropa liderləri Alyaskadakı görüşün nəticələri ilə bağlı birgə bəyanat hazırlayıblar
Tusk: Avropa liderləri Alyaskadakı görüşün nəticələri ilə bağlı birgə bəyanat hazırlayıblar
16 avqust 2025 13:10
Tramp ABŞ-Rusiya-Ukrayna üçtərəfli sammitinin təşkil edilməsini mümkün hesab edir
Tramp ABŞ-Rusiya-Ukrayna üçtərəfli sammitinin təşkil edilməsini mümkün hesab edir
16 avqust 2025 12:59
Tramp: Ukrayna üzrə sülh sazişi atəşkəsdən daha yaxşıdır - YENİLƏNİB-2
Tramp: Ukrayna üzrə sülh sazişi atəşkəsdən daha yaxşıdır - YENİLƏNİB-2
16 avqust 2025 12:11
Starmer Tramp və Zelenski ilə Alyaskadakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib
Starmer Tramp və Zelenski ilə Alyaskadakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib
16 avqust 2025 11:38
Erin tropik fırtınasının gücü ikinci kateqoriyaya yüksəlib
"Erin" tropik fırtınasının gücü ikinci kateqoriyaya yüksəlib
16 avqust 2025 08:39
BMT Rusiya və ABŞ arasında konstruktiv dialoqun davam etdirilməsini alqışlayır
BMT Rusiya və ABŞ arasında konstruktiv dialoqun davam etdirilməsini alqışlayır
16 avqust 2025 07:29
ABŞ Prezidenti: Hələlik Rusiyaya qarşı sanksiyalar barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur
ABŞ Prezidenti: Hələlik Rusiyaya qarşı sanksiyalar barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur
16 avqust 2025 06:38
Tramp Putinlə Ukraynanın təhlükəsizliyi ilə bağlı böyük ölçüdə anlaşdıqlarını açıqlayıb
Tramp Putinlə Ukraynanın təhlükəsizliyi ilə bağlı böyük ölçüdə anlaşdıqlarını açıqlayıb
16 avqust 2025 06:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi