Tramp ABC və NBC telekanallarının yayım lisenziyalarının ləğvini dəstəkləyəcəyini bildirib

ABŞ prezidenti Donald Tramp Amerikanın ABC və NBC telekanallarının yayım lisenziyalarının ləğvini dəstəkləyəcəyini bildirib, çünki onlar onu tənqid edir və Demokratlar Partiyasının maraqlarını təbliğ edirlər.
“Report”un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə “Truth Social”da yazıb.
Böyük populyarlığıma və bir çoxlarının prezidentlik tarixinin ən yaxşı səkkiz ayı hesab etdiyinə baxmayaraq, ən pis və ən qərəzli şəbəkələrdən ikisi olan ABC və NBC kimi yalançı media mənim haqqımda 97% mənfi xəbərlər göstərir. Əgər belədirsə, onlar sadəcə Demokratik Partiyanın bir qoludur və bir çoxları Federal Rabitə Komissiyasının lisenziyalarını ləğv etməli olduğuna inanırlar. Mən bunu tam dəstəkləyərdim, çünki onlar o qədər qərəzli və vicdansızdırlar ki, demokratiyamız üçün real təhlükə yaradırlar”, - deyə paylaşımda qeyd olunub.
Tramp həmçinin televiziya şəbəkələrinin efir dalğalarından istifadəyə görə milyonlarla dollar lisenziya haqqı ödəmədiyini qeyd edib, ABC və NBC-nin bu pulu ödəməli olduğu fikrini bildirib.