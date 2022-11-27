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Şimali İraq və Suriyada terrorçuların hədəfləri vurulub

Şimali İraq və Suriyada terrorçuların hədəfləri vurulub Şimali İraq və Suriyada terrorçuların hədəfləri vurulub.
Digər ölkələr
27 Noyabr , 2022 17:29
Şimali İraq və Suriyada terrorçuların hədəfləri vurulub

Şimali İraq və Suriyada terrorçuların hədəfləri vurulub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Şəhidlərimizin və günahsız uşaqlarımızın qanını almaqda davam edirik. Terrorçular qazdıqları səngərlərdə dəfn olunmağa məhkumdurlar", - məlumatda deyilir.

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