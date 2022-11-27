Şimali İraq və Suriyada terrorçuların hədəfləri vurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
"Şəhidlərimizin və günahsız uşaqlarımızın qanını almaqda davam edirik. Terrorçular qazdıqları səngərlərdə dəfn olunmağa məhkumdurlar", - məlumatda deyilir.
Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur!#MSBpic.twitter.com/CqiwvJCVv0