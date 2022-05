Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Rusiyanı dezinformasiya yaymamağa çağırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Şarl Mişel tviter də paylaşım edib.

“Dezinformasiyanı dayandırın! Sanksiyalar deyil, Ukraynadakı müharibəniz daşımaların qarşısını alır və ərzaq təhlükəsizliyini təhlükə altına alır. 20 milyon tondan çox taxıl ixracını sizin minalarınız və müharibəniz bloklayıb. Müharibəni dayandırmalı və qlobal ərzaq təchizatı zəncirlərini bərpa etməliyik”, - Mişel yazıb.