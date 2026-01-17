Rusiyada Nalçikdə polislərə hücumun qarşısı alınıb

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    17 yanvar, 2026
    Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FTX) Xabarovsk diyarında hökumət orqanları nümayəndələrinə və Kabardin-Balkar Respublikasında polislərə qarşı terror aktlarının hazırlanmasının qarşısının alındığını bildirib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya FTX-nin İctimai Əlaqələr Mərkəzi məlumat yayıb.

    "Qeyd olunan regionlarda əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Xabarovsk diyarında inzibati binanı yandırmağı planlaşdıran şəxs, eləcə də Nalçik şəhərində polis əməkdaşlarına qarşı sui-qəsd hazırlayan Kabardin-Balkar Respublikasının sakini saxlanılıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Saxlanılan şəxslərdə bir sıra yazışmalar, həmçinin, sui-qəsdin həyata keçirilməsinin planlaşdırıldığı obyektlərin fotoları aşkar edilib.

    Rusiya İstintaq Komitəsinin rəsmi nümayəndəsi Svetlana Petrenko vurğulayıb ki, Kabardin-Balkar Respublikasının sakininə cinayətlərin törədilməsinə görə ittiham irəli sürülüb və həbs edilib.

    Xabarovsk diyarında saxlanılan şəxslə bağlı da cinayət işi araşdırılır, o da həbs edilib.

