В России сообщили о предотвращении нападения на полицейских в Нальчике

ФСБ России сообщила о предотвращении подготовки терактов против представителей органов власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в указанных регионах при подготовке нападений с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центральной Азии (1995 г.р.), планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарской Республики (2009 г.р.), готовивший покушение на сотрудников полиции Нальчика", - отмечается в информации.

У задержанных обнаружена переписка, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии объектов, где планировалось совершить покушение.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что 16-летнему жителю КБР предъявлено обвинение в совершении преступлений, он арестован.

В отношении мужчины, задержанного в Хабаровском крае, уголовное дело расследуется краевым УФСБ, он также арестован.