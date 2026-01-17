Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В России сообщили о предотвращении нападения на полицейских в Нальчике

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 12:56
    В России сообщили о предотвращении нападения на полицейских в Нальчике

    ФСБ России сообщила о предотвращении подготовки терактов против представителей органов власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    "В результате оперативно-разыскных мероприятий в указанных регионах при подготовке нападений с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центральной Азии (1995 г.р.), планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарской Республики (2009 г.р.), готовивший покушение на сотрудников полиции Нальчика", - отмечается в информации.

    У задержанных обнаружена переписка, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии объектов, где планировалось совершить покушение.

    Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что 16-летнему жителю КБР предъявлено обвинение в совершении преступлений, он арестован.

    В отношении мужчины, задержанного в Хабаровском крае, уголовное дело расследуется краевым УФСБ, он также арестован.

    Лента новостей