    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Rusiyada əmək miqrantları ilə bağlı yeni eksperimentə başlanılır

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:38
    Rusiyada əmək miqrantları ilə bağlı yeni eksperimentə başlanılır

    Sentyabrın 1-dən Moskvada və Moskva vilayətində Rusiyaya işləmək üçün gələn əcnəbilərin yaşadığı yerin "Amina" tətbiqi vasitəsilə uçotu üzrə eksperiment başlayır, məqsəd mövcud miqrasiya uçotu qaydasının  dəyişdirilməsidir.

    Bu barədə "Report" Moskvanın Çoxfunksiyalı Miqrasiya Mərkəzinə (ÇMM) istinadən məlumat verir.

    "Moskva və Moskva vilayətinə işləmək üçün gələn Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Ermənistan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Azərbaycan, Moldova və Ukrayna vətəndaşları xüsusi "Amina" mobil tətbiqini mütləq şəkildə quraşdırmalıdırlar", - məlumatda qeyd olunur.

    Tətbiq xarici vətəndaşların qeydiyyata alınması prosesini sadələşdirməlidir. "Amina" Çoxfunksiyalı Miqrasiya Mərkəzinin ünvanı üzrə qeydiyyatdan keçməyə və tətbiq vasitəsilə daxili işlər orqanlarına yaşayış yeri və onun dəyişdirilməsi barədə məsafədən məlumat verməyə imkan verəcək.

    Xarici vətəndaşlar tətbiqi özləri quraşdırmalıdırlar, avtorizasiya üçün xarici vətəndaş kartı qüvvədə olmalıdır. Kart itirildikdə, avtorizasiyanı pasport məlumatları əsasında mümkündür.

    Mobil tətbiq vasitəsilə geolokasiya məlumatları Rusiya DİN-ə ötürüləcək. "Əgər tətbiq bir neçə gün ərzində məlumatların ötürülmədiyini qeydə alarsa, xarici vətəndaşa yaşadığı ünvanı təsdiqləmək və ya DİN-i onun dəyişdirilməsi barədə məlumatlandırmaq zərurəti barədə bildiriş daxil olacaq", - mərkəzdə qeyd olunub.

    Son monitorinq tarixindən etibarən üç iş günündən artıq müddətdə geolokasiya məlumatları daxil olmadığı təqdirdə, xarici vətəndaş ÇMM ünvanı üzrə uçotdan çıxarılır.

    Xarici vətəndaş eksperimentin aparıldığı regiondan kənarda miqrasiya uçotuna alındığı və ya ölkədən çıxdığı halda ÇMM-in uçotundan çıxarılır.

    miqrant   Rusiya   Moskva   mobil tətbiq  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Москве и Подмосковье с 1 сентября начинается эксперимент по учету трудовых мигрантов через приложение

    Son xəbərlər

    11:19

    "Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

    İKT
    11:16

    BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilib

    COP29
    11:14

    Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölüb

    Hadisə
    11:12

    "Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək

    Komanda
    11:10

    Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:08

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:05

    Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:02

    Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olub

    Fərdi
    11:02

    Ağdamda valideynlərinin zorakılıq etdiyi azyaşlının durumu açıqlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti