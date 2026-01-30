Quterreş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib
Digər ölkələr
- 30 yanvar, 2026
- 19:35
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bildirib ki, BMT üzvlük haqlarının ödənilməməsi və xərclənməmiş vəsaitlərin qaytarılmasını tələb edən büdcə qaydası səbəbindən qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Agentliyin əldə etdiyi Quterreşin məktubuna əsasən, təşkilatdakı böhranın dərinləşməsi proqramların həyata keçirilməsinə təhlükə yaradır və maliyyə çöküşü riskini artırır.
"Yaxın gələcəkdə vəziyyət daha da pisləşəcək", - o qeyd edib.
Baş katibin hesablamalarına görə, təşkilatın maliyyə ehtiyatları iyul ayına qədər tükənə bilər.
Son xəbərlər
11:58
Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıramSağlamlıq
11:56
Foto
Milli Məclisdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunubXarici siyasət
11:52
Əli Şamxani: İran hadisələrin istənilən inkişaf variantına hazırdırDigər ölkələr
11:35
Premyer Liqa klubu yeni transferini açıqlayıbFutbol
11:29
Azərbaycanda orqan transplantasiyası sisteminin elektronlaşdırılması üzərində işlər aparılırSağlamlıq
11:27
Xaçmazda yük maşını piyadanı vuraraq öldürübHadisə
11:20
Azərbaycanda rəqəmsal bacarıqları ölçən milli sistemin yaradılması təklif edilirİKT
11:14
MM-in komitə sədri: Azərbaycanda ürək transplantasiyasına ehtiyacı olanların sayı çoxdurSağlamlıq
11:12