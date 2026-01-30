İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Quterreş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 30 yanvar, 2026
    • 19:35
    Quterreş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bildirib ki, BMT üzvlük haqlarının ödənilməməsi və xərclənməmiş vəsaitlərin qaytarılmasını tələb edən büdcə qaydası səbəbindən qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Agentliyin əldə etdiyi Quterreşin məktubuna əsasən, təşkilatdakı böhranın dərinləşməsi proqramların həyata keçirilməsinə təhlükə yaradır və maliyyə çöküşü riskini artırır.

    "Yaxın gələcəkdə vəziyyət daha da pisləşəcək", - o qeyd edib.

    Baş katibin hesablamalarına görə, təşkilatın maliyyə ehtiyatları iyul ayına qədər tükənə bilər.

    BMT Antonio Quterreş Maliyyə çətinliyi
    Гутерриш заявил об угрозе "неминуемого финансового коллапса" ООН

    Son xəbərlər

    11:58

    Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıram

    Sağlamlıq
    11:56
    Foto

    Milli Məclisdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    11:52

    Əli Şamxani: İran hadisələrin istənilən inkişaf variantına hazırdır

    Digər ölkələr
    11:35

    Premyer Liqa klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    11:29

    Azərbaycanda orqan transplantasiyası sisteminin elektronlaşdırılması üzərində işlər aparılır

    Sağlamlıq
    11:27

    Xaçmazda yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    11:20

    Azərbaycanda rəqəmsal bacarıqları ölçən milli sistemin yaradılması təklif edilir

    İKT
    11:14

    MM-in komitə sədri: Azərbaycanda ürək transplantasiyasına ehtiyacı olanların sayı çoxdur

    Sağlamlıq
    11:12

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti