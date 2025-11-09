İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Qlazqo Universitetində Zəfər Gününə həsr olunan elmi seminar keçirilib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 19:03
    Qlazqo Universitetində Zəfər Gününə həsr olunan elmi seminar keçirilib

    Qlazqo Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Cəmiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə həmin təhsil ocağında Zəfər Gününə həsr olunan "Atəşkəsdən sonra: Sülh quruculuğu təcrübələrini yenidən düşünmək" adlı elmi seminar keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən bildirilib.

    Seminarın əsas məqsədi və mövzusu Azərbaycanda və dünyada sülhün möhkəmləndirilməsi, sülh quruculuğu sahəsində müasir yanaşmaların müzakirəsi, həmçinin sabitliyin və davamlı inkişafın təşviqinə töhfə vermək olub.

    Qlazqo Universitetinin UNESCO üzrə nümayəndəsi və məruzəçisi Hyab Yohannes, alim-yazıçı Tavona Sitolle, Orta Doğu Teknik Universitetinin alimi Dilara Özəl, "Caspian Circle" jurnalının təsisçisi, jurnalist Fuad Ələkbərov, Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Samirə Həsənzadə, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ləman Əliyeva, universitetin tələbələri Nərmin Əliyeva, Nailə Əhmədova, və Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri mövzu ilə bağlı çıxışlar ediblər.

    Seminarda sülh mövzusu müxtəlif aspektlər üzrə təqdimatlar və interaktiv müzakirələr vasitəsilə işıqlandırılıb. İştirakçılar üçün təlim təşkil olunub, sülh quruculuğunun nəzəri və praktiki çərçivələri diqqətə çatdırılıb.

    Sonda çıxışçılara Azərbaycanla bağlı hədiyyələr verilib.

