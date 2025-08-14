Pakistan raket qoşunlarını formalaşdırmaq niyyətindədir

Pakistan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində raket qoşunlarının formalaşdırılması planlaşdırılır.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif bildirib.
Onun sözlərinə görə, yeni qoşunlar müharibə şəraitində silahlı qüvvələrin döyüş imkanlarını artıracaq və müasir texnika ilə təchiz olunacaq.
Ş.Şərif əlavə edib ki, bu qüvvələr Pakistan ordusunun döyüş qabiliyyətinin gücləndirilməsində mühüm mərhələ olacaq.
Öz növbəsində, təhlükəsizlik xidmətinin yüksək rütbəli əməkdaşı bildirib ki, raket qoşunlarının öz komandanlığı olacaq. Bu komandanlıq müharibə şəraitində onların idarə edilməsi və yerləşdirilməsinə cavabdeh olacaq.
"Aydındır ki, qoşunlar Hindistan üçün nəzərdə tutulub", - o qeyd edib.
Xatırladaq ki, sonuncu dəfə iki ölkə arasında gərginlik apreldə Kəşmirdə 26 mülki şəxsin öldürülməsindən sonra artıb, Nyu-Delhi İslamabadı günahlandırıb.
Hadisə silahlı münaqişəyə çevrilib. Mayın 10-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hindistan və Pakistanın atəşkəsə razılıq verdiyini bəyan edib.