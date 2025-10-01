Norveç üzərində yenidən naməlum PUA-lar müşahidə edilib
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 03:16
Norveç üzərində yenidən naməlum pilotsuz uçuş aparatları müşahidə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Avis" qəzeti polisə istinadən məlumat yayıb.
Çərşənbə axşamı axşam pilotsuz təyyarə ölkənin mərkəzi hissəsində yerləşən Bryenneysund hava limanında idarəetmə qülləsindən görünüb.
Hazırda polis xidmətləri pilotsuz təyyarələrin axtarışına başlayıb.
