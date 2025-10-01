İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 03:16
    Norveç üzərində yenidən naməlum PUA-lar müşahidə edilib

    Norveç üzərində yenidən naməlum pilotsuz uçuş aparatları müşahidə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Avis" qəzeti polisə istinadən məlumat yayıb.

    Çərşənbə axşamı axşam pilotsuz təyyarə ölkənin mərkəzi hissəsində yerləşən Bryenneysund hava limanında idarəetmə qülləsindən görünüb.

    Hazırda polis xidmətləri pilotsuz təyyarələrin axtarışına başlayıb.

    Norveç PUA

