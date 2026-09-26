İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Moldovada enerji böhranı təhlükəsi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan olunub

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 04:17
    Moldovada enerji böhranı təhlükəsi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan olunub

    Moldovada enerji və hidroloji sektorlarda 60 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilib.

    "Report"un MOLDPRES-ə istinadən məlumatına görə, qərar parlament tərəfindən elektrik enerjisi və yanacağın təchizatında fasilələr, qazın qiymətinin artımı, Dnestr və Prut çaylarında suyun səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi təhlükəsi fonunda qəbul edilib.

    Fövqəladə vəziyyət dövründə böhranların idarə edilməsi üzrə milli komissiya ölkənin enerji resursları və su ilə fasiləsiz təchizatını təminatı üçün mövcud standartlardan kənara çıxan qərar qəbul edə biləcək.

    Xüsusilə, hakimiyyət orqanları qiymətləri və tarifləri, aksiz vergilərini və digər ödənişləri tənzimləyə, yanacaq idxalına üstünlük verə və enerji istehlakını məhdudlaşdıra biləcək.

    Bundan əlavə, komissiya su ehtiyatlarından istifadəyə üstünlük vermək, nasos avadanlıqlarını səfərbər etmək və su təchizatını təmin etmək üçün muxtar enerji mənbələrini yerləşdirmək üçün tədbirlər görə biləcək.

    Hakim Fəaliyyət və Həmrəylik Partiyasından olan parlament üzvləri fövqəladə vəziyyətin elan edilməsinin lehinə, parlamentin 20 üzvü isə sənədin əleyhinə səs verib.

    Qərar 26 sentyabrda qüvvəyə minib.

    Enerji böhranı Fövqəladə vəziyyət Moldova
    В Молдове ввели ЧП из-за угрозы энергетического кризиса
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    01:23

    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti