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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Moldova DİN: Kişineuya hücum cəhdi edən Rusiyanın "Geran-4" dronu olub

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:31
    Moldova DİN: Kişineuya hücum cəhdi edən Rusiyanın Geran-4 dronu olub

    Sentyabrın 30-dan oktyabrın 1-ə keçən gecə saatlarında Moldova paytaxtı Kişineuya həmlə edən Rusiya ordusuna məxsus dronun məhv edildiyi ərazi açıqlanıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Moldova Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, bu, Kişineunun 35 kilometrliyində Orhey rayonunun Braneşti qəsəbəsi yaxınlığında vurulub.

    Partlayan dronun ilkin tipi müəyyən edilib. Polis bildirib ki, tapılmış qalıqlar üzərində "Geran-4" markalanması, elektron bloklar və turboreaktiv mühərrikin elementləri aşkar edilib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dron hücumu Moldova
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