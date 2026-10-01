Moldova DİN: Kişineuya hücum cəhdi edən Rusiyanın "Geran-4" dronu olub
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2026
- 12:31
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Sentyabrın 30-dan oktyabrın 1-ə keçən gecə saatlarında Moldova paytaxtı Kişineuya həmlə edən Rusiya ordusuna məxsus dronun məhv edildiyi ərazi açıqlanıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Moldova Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, bu, Kişineunun 35 kilometrliyində Orhey rayonunun Braneşti qəsəbəsi yaxınlığında vurulub.
Partlayan dronun ilkin tipi müəyyən edilib. Polis bildirib ki, tapılmış qalıqlar üzərində "Geran-4" markalanması, elektron bloklar və turboreaktiv mühərrikin elementləri aşkar edilib.
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