İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Makron: Avropa Rusiya ilə dialoqda təşəbbüsü yenidən öz üzərinə götürməlidir

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:04
    Makron: Avropa Rusiya ilə dialoqda təşəbbüsü yenidən öz üzərinə götürməlidir

    Avropa ölkələri Ukrayna nizamlanması və gələcək təhlükəsizlik arxitekturası üzrə Rusiya ilə danışıqlarda təşəbbüsü yenidən öz üzərlərinə götürməlidirlər.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başlamazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    O vurğulayıb ki, Avropa ölkələri Ukraynanın gələcəyi və öz təhlükəsizliklərinə dair vahid mövqe işləyib hazırlamalıdırlar, çünki gələcək danışıqların formatını məhz bu mövqeyin məzmunu müəyyən etməlidir.

    "Düşünürəm ki, bu gün bizə hər şeydən əvvəl Avropanın Ukrayna və özü üçün nə istədiyi barədə aydın və vahid təsəvvürə malik olması lazımdır. Məzmun formatı müəyyən edir", - o bildirib.

    Fransa lideri xatırladıb ki, yaranmış şübhələrə baxmayaraq, 2025-ci ilin fevralında Avropa ölkələri Ukraynaya dəstəyi davam etdirmək barədə razılığa gəliblər: "O zaman yardımın əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdi: ölkə imkanlarının gücləndirilməsi, maliyyələşdirmənin təmin edilməsi və zəruri qərarların hazırlanması. Bu səyləri əlaqələndirmək üçün "İstəklilər koalisiyası" yaradılmışdı.

    Buna görə də biz, avropalılar, Rusiya ilə müzakirələrdə təşəbbüsü yenidən öz üzərimizə götürməliyik. Format məhz o zaman müəyyən ediləcək".

    Emmanuel Makron Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti
    Макрон: Европе необходимо вновь взять на себя инициативу в диалоге с РФ
    Macron: Europe must take the initiative in dialogue with Russia again
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