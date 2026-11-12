Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Макрон: Европе необходимо вновь взять на себя инициативу в диалоге с РФ

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 15:51
    Макрон: Европе необходимо вновь взять на себя инициативу в диалоге с РФ

    Европейские страны должны вновь взять на себя инициативу в переговорах с Россией по украинскому урегулированию и будущей архитектуры безопасности.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Он подчеркнул, что европейским странам необходимо выработать единую позицию относительно будущего Украины и собственной безопасности, поскольку именно содержание этой позиции должно определять формат дальнейших переговоров.

    "Думаю, сегодня нам прежде всего необходимо, чтобы у Европы было четкое и единое представление о том, чего она хочет для Украины и для самой себя. Содержание определяет формат", - заявил он.

    Французский лидер напомнил, что в феврале 2025 года европейские страны договорились продолжить поддержку Украины, несмотря на возникшие сомнения. Тогда были определены основные направления помощи: укрепление возможностей страны, предоставление финансирования и выработка необходимых решений. Для координации этих усилий была создана коалиция желающих.

    "Поэтому нам, европейцам, необходимо вновь взять на себя инициативу в обсуждениях с Россией. Именно тогда будет определен формат", - подчеркнул Макрон.

    Эмманюэль Макрон Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Европейский парламент Российско-украинский конфликт
    Makron: Avropa Rusiya ilə dialoqda təşəbbüsü yenidən öz üzərinə götürməlidir
    Macron: Europe must take the initiative in dialogue with Russia again
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