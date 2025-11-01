İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 08:03
    Luvr soyğunçuluğunda şübhəli bilinənlər Paris - Lion matçında saxlanılıb

    Luvr soyğunçuluğunda şübhəli bilinən dörd nəfər oktyabrın 29-da Fransa liqasının X turunun "Jan-Buan" stadionunda keçirilən "Paris" və "Lion" futbol komandaları arasında 3-3 hesabı ilə başa çatan oyun zamanı saxlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli mətbuat xəbər yayıb.

    Məlumata görə, əməliyyat Banditizmə qarşı Mübarizə Briqadasının (BRB) əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilib.

    Həbs 19 oktyabrda baş verən soyğunçuluqla bağlı istintaqın yeni mərhələsinin bir hissəsidir. Muzeydən təxminən 88 milyon avro dəyərində zərgərlik əşyaları oğurlanıb və harada olduğu məlum deyil. Hadisə ilə əlaqəli olan iki şübhəli daha əvvəl həbs edilib.

    Paris prokurorunun sözlərinə görə, işə 100-dən çox müstəntiq cəlb olunub. İstintaq həm hazırlıq fəaliyyətlərini, həm də cinayətkar qrupun faktiki əməliyyatlarını əhatə edir.

