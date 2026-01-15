İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:45
    London diplomatının Moskvadan çıxarılmasına cavab verməyi düşünür

    Böyük Britaniya hökuməti Rusiyanın britaniyalı diplomatı ölkədən çıxarmaq qərarından sonra cavab tədbirlərini nəzərdən keçirir.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bildirib.

    "Bu, Kremlin əməkdaşlarımıza qarşı əsassız ittihamlar irəli sürdüyü ilk hal deyil", - nazirliyin bəyanatında deyilib.

    "Onların britaniyalı diplomatlara hücumları ümidsizlikdən qaynaqlanır və bu cür hərəkətlər diplomatik missiyaların fəaliyyəti üçün zəruri olan əsas şərtlərə zərbə vurur", - XİN qeyd edib.

    Великобритания обдумывает ответные меры после высылки Россией британского дипломата

