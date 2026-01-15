London diplomatının Moskvadan çıxarılmasına cavab verməyi düşünür
Digər ölkələr
- 15 yanvar, 2026
- 14:45
Böyük Britaniya hökuməti Rusiyanın britaniyalı diplomatı ölkədən çıxarmaq qərarından sonra cavab tədbirlərini nəzərdən keçirir.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bildirib.
"Bu, Kremlin əməkdaşlarımıza qarşı əsassız ittihamlar irəli sürdüyü ilk hal deyil", - nazirliyin bəyanatında deyilib.
"Onların britaniyalı diplomatlara hücumları ümidsizlikdən qaynaqlanır və bu cür hərəkətlər diplomatik missiyaların fəaliyyəti üçün zəruri olan əsas şərtlərə zərbə vurur", - XİN qeyd edib.
Son xəbərlər
15:15
Çin Sədrinin Qırğızıstana bu il dövlət səfəri gözlənilirRegion
15:15
"Baku City Karting"də yeniyetmənin ölümüylə nəticələnən hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıbHadisə
15:09
"Xankəndi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun tarixinə düşdüyüm üçün çox sevinirəm"Futbol
15:06
Video
Binəqədidə binada yanğın başlayıbHadisə
15:04
Nazir müavini: "Avropa və Suriyaya 57 milyard kubmetrdən çox Azərbaycan qazı tədarük edilib"Energetika
15:04
Enerji effektivliyi informasiya sisteminin operatoru məlum olubEnergetika
15:03
Prezident MİQ imtahanında iştirakın ödənişli olmasını təsdiqləyibDaxili siyasət
15:03
Trampın kürəkəni və xüsusi elçisinin Rusiyaya səfər edəcəkləri təsdiqlənibDigər ölkələr
15:02