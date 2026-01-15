Великобритания обдумывает ответные меры после высылки Россией британского дипломата
Другие страны
- 15 января, 2026
- 14:31
Правительство Великобритании заявило, что рассматривает свои ответные меры после решения России выслать британского дипломата.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.
"Это не первый случай, когда Кремль выдвигает злонамеренные и безосновательные обвинения против наших сотрудников", - говорится в заявлении ведомства.
"Их нападения на британских дипломатов продиктованы отчаянием, и подобные действия подрывают основные условия, необходимые для функционирования дипломатических миссий", - отмечает МИД.
