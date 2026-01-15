Великобритания обдумывает ответные меры после высылки Россией британского дипломата

Правительство Великобритании заявило, что рассматривает свои ответные меры после решения России выслать британского дипломата.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Это не первый случай, когда Кремль выдвигает злонамеренные и безосновательные обвинения против наших сотрудников", - говорится в заявлении ведомства.

"Их нападения на британских дипломатов продиктованы отчаянием, и подобные действия подрывают основные условия, необходимые для функционирования дипломатических миссий", - отмечает МИД.