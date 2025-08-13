Haqqımızda

Koşta Trampın mövqeyi barədə: Yalnız Ukrayna öz gələcəyi ilə bağlı danışıqlar apara bilər

Koşta Trampın mövqeyi barədə: Yalnız Ukrayna öz gələcəyi ilə bağlı danışıqlar apara bilər Aİ Şurasının sədri Antoniu Koşta ABŞ Prezidenti Donald Trampın bu gün Avropa liderləri ilə Ukrayna ilə bağlı təşkil etdiyi onlayn konfransda həmsöhbətlərinə çatdırdığı üç əsas bəndi qeyd edib.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 22:29
Koşta Trampın mövqeyi barədə: Yalnız Ukrayna öz gələcəyi ilə bağlı danışıqlar apara bilər

Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antoniu Koşta ABŞ Prezidenti Donald Trampın Avropa liderləri ilə avqustun 13-də Ukrayna ilə bağlı təşkil etdiyi onlayn konfransda həmsöhbətlərinə çatdırdığı üç əsas bəndi qeyd edib.

"Report"un "Avropa Həqiqəti" nəşrinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Koşta Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla birgə mətbuat konfransında bildirib.

Koşta və Makron Fransa Prezidentinin iqamətgahlarından birində ABŞ və Avropa liderləri ilə danışıqlarda birgə iştirak etmək üçün görüşüblər.

"Prezident Tramp bizimlə çox vacib üç məqsəd bölüşdü. Birincisi, atəşkəsdir", - deyə Koşta bildirib.

Aİ Şurasının sədri ikinci bənd kimi ABŞ-nin "Ukraynadan başqa heç kimin Ukrayna məsələləri üzrə danışıqlar apara bilməz" mövqeyini vurğulayıb.

"Üçüncü element - Ukrayna üçün uzunmüddətli və ədalətli sülh əldə edildikdə ABŞ-nin Avropa ilə təhlükəsizlik şərtlərinin gücləndirilməsi səylərini bölüşməyə hazır olmasıdır", - Koşta qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Кошта о позиции Трампа: Только Украина может вести переговоры о своем будущем

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

KİV: ABŞ, Rusiya və Ukrayna sammiti Avropa və ya Yaxın Şərqdə baş tuta bilər
KİV: ABŞ, Rusiya və Ukrayna sammiti Avropa və ya Yaxın Şərqdə baş tuta bilər
13 avqust 2025 22:11
Qətər XİN: Netanyahunun bəyanatları regionda daha çox xaos riski yaradır
Qətər XİN: Netanyahunun bəyanatları regionda daha çox xaos riski yaradır
13 avqust 2025 22:09
FED-in növbəti rəhbəri vəzifəsinə namizədlərin siyahısı azaldılıb
FED-in növbəti rəhbəri vəzifəsinə namizədlərin siyahısı azaldılıb
13 avqust 2025 21:53
Tramp Putinlə görüşünün nəticələri barədə rusiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib
Tramp Putinlə görüşünün nəticələri barədə rusiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib
13 avqust 2025 21:24
İtaliya sahillərində qayığın batması nəticəsində 26 nəfər ölüb
İtaliya sahillərində qayığın batması nəticəsində 26 nəfər ölüb
13 avqust 2025 21:18
Almaniya müdafiəni gücləndirmək üçün Ukraynaya 500 milyon dollar ayırır
Almaniya müdafiəni gücləndirmək üçün Ukraynaya 500 milyon dollar ayırır
13 avqust 2025 20:50
Zelenski və Merts Ukrayna HHM-inin “Patriot”larla gücləndirilməsini müzakirə edib
Zelenski və Merts Ukrayna HHM-inin “Patriot”larla gücləndirilməsini müzakirə edib
13 avqust 2025 20:41
HƏMAS atəşkəslə bağlı danışıqlara hazır olduğunu təsdiqləyib
HƏMAS atəşkəslə bağlı danışıqlara hazır olduğunu təsdiqləyib
13 avqust 2025 20:33
Tayvanda tayfun nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb
Tayvanda tayfun nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb
13 avqust 2025 20:12
Pezeşkian Netanyahunun iranlıları etiraza çağırmasını pisləyib
Pezeşkian Netanyahunun iranlıları etiraza çağırmasını pisləyib
13 avqust 2025 20:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi