KİV: Zelenski sülh müqabilində Donbası Rusiyaya verməkdən imtina edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sülh razılaşması müqabilində bütün Donbası Rusiyaya verməkdən imtina edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" ABŞ lideri Donald Tramp və Zelenski arasında Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Alyaskada görüşdən sonra dünənki söhbətə istinadən yazır.
"Rusiya lideri (Trampla dünənki danışıqlarda - red.) Kiyev qoşunlarının bütün Donetsk vilayətini verəcəyi təqdirdə cəbhə xəttinin əksər hissəsinin dondurulmasını təklif edib. Zelenski bu tələbi rədd edib", - agentlik mənbəyə istinadən xəbər verir.