KİV: Zelenski sülh müqabilində Donbası Rusiyaya verməkdən imtina edib

KİV: Zelenski sülh müqabilində Donbası Rusiyaya verməkdən imtina edib Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sülh razılaşması müqabilində bütün Donbası Rusiyaya verməkdən imtina edib.
16 avqust 2025 21:16
KİV: Zelenski sülh müqabilində Donbası Rusiyaya verməkdən imtina edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sülh razılaşması müqabilində bütün Donbası Rusiyaya verməkdən imtina edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" ABŞ lideri Donald Tramp və Zelenski arasında Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Alyaskada görüşdən sonra dünənki söhbətə istinadən yazır.

"Rusiya lideri (Trampla dünənki danışıqlarda - red.) Kiyev qoşunlarının bütün Donetsk vilayətini verəcəyi təqdirdə cəbhə xəttinin əksər hissəsinin dondurulmasını təklif edib. Zelenski bu tələbi rədd edib", - agentlik mənbəyə istinadən xəbər verir.

Rus versiyası СМИ: Зеленский отказался передать РФ весь Донбасс в обмен на мирное соглашение

