Haqqımızda

İsrail və Suriya sentyabrda təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilər

İsrail və Suriya sentyabrda təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilər İsrail və Suriya sentyabrda təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilər.
Digər ölkələr
22 avqust 2025 10:22
İsrail və Suriya sentyabrda təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilər

İsrail və Suriya sentyabrda təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilər.

Bu barədə “Report” Yaxın Şərq KİV-inə istinadən məlumat verir.

Məlumata görə, Vaşinqton Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şəraa, İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu və ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə üçtərəfli görüşün təşkili üzərində fəal işləyir.

"Bu istiqamətdə atılan addımlardan biri Suriyanın BMT-də danışıqlar aparmaq üçün geniş səlahiyyətlərə malik yeni nümayəndəsinin təyin edilməsi olub", - KİV bildirib.

Görüş sentyabrın 25-də Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində keçirilə bilər.

Tərəflər Suriya və İsrail arasında gərginliyi azaltmaq məqsədilə bir sıra sənədlər imzalamağı planlaşdırırlar. Bununla belə, yaxın vaxtlarda hərtərəfli sülh müqaviləsinin bağlanmasından söhbət getmir.

Həmçinin bu həftə Parisdə İsrailin strateji məsələlər naziri Ron Dermer və Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd əş-Şibani arasında aparılan danışıqlarda irəliləyişin olduğu bildirilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: Израиль и Сирия могут в сентябре подписать соглашение о безопасности

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi