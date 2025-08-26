Haqqımızda

KİV: İran və "Avropa Üçlüyü"nün Cenevrədəki bugünkü görüşü nəticəsiz qalıb

KİV: İran və "Avropa Üçlüyü"nün Cenevrədəki bugünkü görüşü nəticəsiz qalıb İran və Avropa Üçlüyü nümayəndələrinin bu axşam Cenevrədəki görüşü nəzərəçarpacaq irəliləyiş olmadan baş tutub.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 23:20
KİV: İran və Avropa Üçlüyünün Cenevrədəki bugünkü görüşü nəticəsiz qalıb

İran və "Avropa Üçlüyü" nümayəndələrinin bu axşam Cenevrədəki görüşü nəzərəçarpacaq irəliləyiş olmadan baş tutub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Devid "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

Qeyd olunur ki, bu, Avropa güclərinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən etdiyi müddətə 5 gün qalmış baş verib.

Mənbələrin bildirdiyinə görə, İran tərəfi tələblərin yerinə yetirilməsi üçün konkret addımlar təklif etməyib: ABŞ ilə danışıqların bərpası, BMT müfəttişlərinin İsrailin hücumları nəticəsində zədələnmiş nüvə obyektlərinə çıxışının təmin edilməsi və İranda qalan 60 % zənginləşdirilmiş uran ehtiyatları.

"Axios"un fikrincə, irəliləyişin olmaması tələblərin avqustun 31-dək yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə Avropa ölkələrinin "Snapback" mexanizmini işə salması ehtimalını xeyli artırır.

"Snapback" 2015-ci il nüvə sazişinin bir hissəsi olan hüquqi mexanizmdir və sazişi pozarsa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiyalarına səbəb olur.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: Сегодняшняя встреча Ирана и Евротройки в Женеве оказалась безрезультатной

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
26 avqust 2025 12:10
Ferentsvaroşun baş məşqçisi: Qarabağ ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür
"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ" ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür"
20 avqust 2025 02:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi