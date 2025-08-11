Haqqımızda

KİV: ABŞ-da polad zavodunda baş verən partlayışda bir neçə nəfər xəsarət alıb

KİV: ABŞ-da polad zavodunda baş verən partlayışda bir neçə nəfər xəsarət alıb Pensilvaniya ştatının Clairton şəhərindəki US Steel zavodunda baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.
Digər ölkələr
11 avqust 2025 22:12
KİV: ABŞ-da polad zavodunda baş verən partlayışda bir neçə nəfər xəsarət alıb

ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında US Steel zavodunda baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə CBS News telekanalı məlumat yayıb.

Xilasetmə xidmətlərinə insidentlə bağlı ilk məlumat yerli vaxtla saat 11:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə 19:00) daxil olub.

Pensilvaniya qubernatoru Coş Şapiro bildirib ki, onun administrasiyası şəhər rəsmiləri ilə əlaqə saxlayırlar.

Qubernator "X" sosial media hesabında yazıb: "Pensilvaniya Fövqəladə İdarəetmə Departamenti və Pensilvaniya ştat polisi ilk müdaxilə edənlərlə əlaqə saxlayır və lazım olan hər hansı yardımı təklif edib".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: В США при взрыве на заводе U. S. Steel пострадали несколько человек

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi