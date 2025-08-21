Karni Trampla Kanada-ABŞ ticarət əlaqələrini müzakirə edib

Kanadanın Baş naziri Mark Karni cümə axşamı ABŞ Prezidenti Donald Trampla ticarət əlaqələri və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üzrə danışıqlar da daxil olmaqla geniş spektrli məsələləri müzakirə edib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Kanada Baş nazirinin Ofisi məlumat yayıb.
"Liderlər cari ticarət çağırışlarını, imkanları və Kanada ilə ABŞ arasında yeni iqtisadi və təhlükəsizlik münasibətlərində ümumi prioritetləri müzakirə ediblər. Liderlər həmçinin Ukrayna və Avropa üçün uzunmüddətli sülh və təhlükəsizliyi dəstəkləmək üçün prezidentin rəhbərliyinə necə əsaslanacağını müzakirə ediblər", - Ofisin bəyanatında deyilir.
Tramp və Karni də yaxın gələcəkdə yenidən danışmağa razılaşıblar.