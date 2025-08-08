Haqqımızda

İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir

İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti bütün Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə etmək üçün toplanıb.
Digər ölkələr
8 avqust 2025 00:27
İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir

İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti bütün Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə etmək üçün toplanıb.

"Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, hazırda kabinetin iclası keçirilir.

Qeyd edək ki, İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə etiraz aksiyası keçirilir. Etirazçılar hökumətdən müharibəni dayandırmağı və Qəzzada saxlanılan girovları azad etmək üçün razılığa gəlməyi tələb edirlər.

Xatırladaq ki, daha əvvəl İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu bütün Qəzza zolağına hərbi nəzarəti ələ keçirmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Кабинет безопасности Израиля обсуждает полный военный контроль над сектором Газа

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:11
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:56
Yanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
1 avqust 2025 10:23
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi