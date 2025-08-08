İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir

İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti bütün Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə etmək üçün toplanıb.
"Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, hazırda kabinetin iclası keçirilir.
Qeyd edək ki, İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə etiraz aksiyası keçirilir. Etirazçılar hökumətdən müharibəni dayandırmağı və Qəzzada saxlanılan girovları azad etmək üçün razılığa gəlməyi tələb edirlər.
Xatırladaq ki, daha əvvəl İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu bütün Qəzza zolağına hərbi nəzarəti ələ keçirmək niyyətində olduğunu