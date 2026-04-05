İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışı barədə məlumat yayıb
- 05 aprel, 2026
- 08:12
İsrailin Müdafiə Ordusu İrandan ölkəyə doğru növbəti raket buraxılışlarını aşkar edib.
"Report"un məlumatına görə, İsrail Ordusu bu barədə "Teleqram" kanalında xəbər verib.
Qeyd edilir ki, İsrail Ordusu raketləri ələ keçirir. "Ynet"in məlumatına görə, İsrailin şimalında hava hücumu sirenləri səslənib.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlayıb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib. Bundan əlavə, İran qüvvələri Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bir sıra ölkələri öz hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
