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İspaniyanın Baş naziri koronavirusa yoluxub

İspaniyanın Baş naziri koronavirusa yoluxub İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes bazar günü koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.
Digər ölkələr
25 Sentyabr , 2022 12:25
İspaniyanın Baş naziri koronavirusa yoluxub

İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes bazar günü koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sançes tviter səhifəsində yazıb.

"Bu səhər mən COVID-19 üçün müsbət (test nəticəsi) aldım", - baş nazir yazıb.

Bununla əlaqədar o, bazar gününə planlaşdırılan tədbirdə iştirakını ləğv edib.

"Mən bütün mümkün ehtiyat tədbirləri alaraq işimi davam etdirəcəm", - hökumət başçısı bildirib.

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