İspaniyanın Baş naziri koronavirusa yoluxub

İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes bazar günü koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sançes tviter səhifəsində yazıb.
"Bu səhər mən COVID-19 üçün müsbət (test nəticəsi) aldım", - baş nazir yazıb.
Bununla əlaqədar o, bazar gününə planlaşdırılan tədbirdə iştirakını ləğv edib.
"Mən bütün mümkün ehtiyat tədbirləri alaraq işimi davam etdirəcəm", - hökumət başçısı bildirib.
Esta mañana he dado positivo en— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)
#COVID19. No podré estar hoy junto a @salvadorillay todos los compañeros y compañeras de @socialistes_caten Gavà. Feliz #FestaDeLaRosa.
Continuaré trabajando extremando las precauciones.
September 25, 2022