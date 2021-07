Haiti prezidentinə sui-qəsdin görüntüləri yayılıb

Haiti prezidenti Jovenel Moizə qarşı bugünkü sui-qəsdin görüntüləri “Twitter”də yerləşdirilib.

“Report” xəbər verir ki, videoda əli avtomatlı şəxslər küçədə var-gəl edirlər, daha sonra isə atəş səsləri gəlir.

Xatırladaq ki, dövlət başçısı iqamətgahına naməlum şəxslərin hücumu nəticəsində güllənib.

Sui-qəsdçilərin şəxsiyyəti hələlik müəyyənləşdirilməsə də, rəsmi məlumatda onların ispanca danışdıqları bildirilir.