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Появилось видео с места убийства президента Гаити

Появилось видео с места убийства президента Гаити В Twitter появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Как сообщает Report, на кадрах видно, как вооруженные автоматами люди ходят по кварталу, а после слышны звуки выстрелов.
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7 июля 2021 г. 17:46
Появилось видео с места убийства президента Гаити

В Twitter появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Как сообщает Report, на кадрах видно, как вооруженные автоматами люди ходят по кварталу, а после слышны звуки выстрелов.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Личности нападавших пока не установлены, но в заявлении властей сообщается, что преступники говорили на испанском языке.

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