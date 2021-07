В Twitter появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Как сообщает Report, на кадрах видно, как вооруженные автоматами люди ходят по кварталу, а после слышны звуки выстрелов.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Личности нападавших пока не установлены, но в заявлении властей сообщается, что преступники говорили на испанском языке.