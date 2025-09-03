Gələn ilin sonuna qədər daha 6 milyon uşaq təhsildən məhrum ola bilər
2026-cı ilin sonuna qədər məktəbə getməyən uşaqların sayı təxminən 6 milyon artaraq 278 milyona çata bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Uşaq Fondunun (UNİSEF) araşdırmasında qeyd olunur.
Təşkilatın dərc etdiyi təhlilə əsasən, bunun əsas səbəbi təhsil üçün ayrılan yardımın 2023-cü illə müqayisədə 3,2 milyard dollar və ya 24 faiz azalmasıdır.
Ən böyük zərbə Qərbi və Mərkəzi Afrika ölkələrinə dəyəcək - burada 1,9 milyon uşaq təhsilsiz qalmaq riski ilə üzləşir.
Yaxın Şərq və Şimali Afrikada daha 1,4 milyon uşaq məktəbdən kənarda qala bilər.
Təhsil üçün ayrılan yardımın əhəmiyyətli hissəsini itirəcək ölkələr arasında Kot-d'İvuar və Malinin adı çəkilir. Yardımın azalması bu ölkələrdə şagirdlərin sayının 4 faiz azalmasına səbəb ola bilər ki, bu da müvafiq olaraq 340 min və 180 min uşaq deməkdir.
Təşkilat beynəlxalq ictimaiyyəti təcili tədbirlər görməyə: ən az inkişaf etmiş ölkələrə ayrılan maliyyəni artırmağa, humanitar böhran şəraitində təhsil proqramlarını qorumağa çağırıb.