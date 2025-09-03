    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    ЮНИСЕФ: К концу 2026 года еще 6 млн детей могут лишиться образования

    • 03 sentyabr, 2025
    • 13:21
    ЮНИСЕФ: К концу 2026 года еще 6 млн детей могут лишиться образования

    К концу 2026 года число детей, не посещающих школу, может вырасти примерно на 6 млн и достигнуть 278 млн.

    Как передает Report об этом отмечается в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

    Согласно опубликованному организацией анализу, основной причиной этого является снижение объемов официальной помощи развитию (ОПР) на образование на $3,2 млрд, что составляет 24% по сравнению с 2023 годом. При этом почти 80% сокращения приходится всего на три страны-донора.

    Наибольший удар придется на страны Западной и Центральной Африки - здесь 1,9 млн детей рискуют остаться без образования.

    На Ближнем Востоке и в Северной Африке вне школы могут оказаться еще 1,4 млн детей. Особенно уязвимыми станут регионы, находящиеся в условиях гуманитарных кризисов.

    "Каждый доллар, урезанный из образования, -  это не просто бюджетное решение, это будущее ребёнка, висящее на волоске", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

    По прогнозам, сильнее всего пострадает начальное образование: его финансирование сократится на треть, что может привести к колоссальным потерям -  около $164 млрд недополученного заработка для детей за всю их жизнь.

    В числе стран, которые потеряют значительную часть образовательной помощи, названы Кот-д`Ивуар и Мали. Там сокращение финансирования может привести к снижению числа учащихся на 4% - это 340 тыс. и 180 тыс. детей соответственно.

    ЮНИСЕФ также отметил угрозу закрытия образовательных центров для детей-беженцев рохинджа в Бангладеш, что оставит без обучения 350 тыс. детей и сделает их уязвимыми для эксплуатации и торговли людьми.

    Организация призвала международное сообщество срочно принять меры: увеличить долю финансирования для наименее развитых стран, защитить образовательные программы в условиях гуманитарных кризисов, а также сосредоточить ресурсы на базовом и начальном обучении.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Gələn ilin sonuna qədər daha 6 milyon uşaq təhsildən məhrum ola bilər
    Английская версия Английская версия
    Global funding cuts could force 6 million more children out of school in the coming year – UNICEF

