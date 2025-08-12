Haqqımızda

Fransa XİN: Alyaskadakı sammit atəşkəs və danışıqların başlanmasına gətirib çıxarmalıdır

Fransa XİN: Alyaskadakı sammit atəşkəs və danışıqların başlanmasına gətirib çıxarmalıdır Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro Ukraynada sülhə nail olunması istiqamətində səyləri dəstəklədiyini bildirib və qarşıdan gələn Alyaska sammitinin atəşkəsə aparan yolda dönüş nöqtəsi olacağına ümidvar olduğunu deyib.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 14:24
Fransa XİN: Alyaskadakı sammit atəşkəs və danışıqların başlanmasına gətirib çıxarmalıdır

Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro Ukraynada sülhə nail olunması istiqamətində səyləri dəstəklədiyini bildirib və qarşıdan gələn Alyaska sammitinin atəşkəsə aparan yolda dönüş nöqtəsi olacağına ümidvar olduğunu deyib.

“Report” xəbər verir ki, o, bunu “X” hesabında yazıb.

"Bu gün mən avropalı həmkarlarımla birlikdə Xarici İşlər Şurasının fövqəladə iclasında iştirak etdim. Biz Ukraynanı dəstəkləyir, ədalətli və davamlı sülhə can atırıq", - nazir vurğulayıb.

Barronun sözlərinə görə, avqustun 15-də Alyaskada ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında keçiriləcək görüş atəşkəsə gətirib çıxarmalıdır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası French FM: Alaska summit should lead to ceasefire and start of negotiations
Rus versiyası Глава МИД Франции: Саммит на Аляске должен привести к прекращению огня и началу переговоров

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi